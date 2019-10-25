В Norwegian опровергли подписание соглашений о поставках Sukhoi Superjet

Норвежская авиакомпания-лоукостер Norwegian Air Shuttle не подписывала каких-либо соглашений о поставках самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), сообщили в пресс-службе компании.

Представитель компании Астрид Маннион-Гибсон заявила, что в Norwegian подтверждают – встречи с российскими властями и производителем SSJ проводились, однако никакие соглашения не подписывались, передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что Norwegian якобы заключила с «Гражданскими самолетами Сухого» (ГСС) меморандум о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с возможностью летать по транссибирскому маршруту.