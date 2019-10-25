«Сухой» договорился о продаже Superjet лоукостеру из Норвегии

Норвежская авиакомпания Norwegian Air Shuttle, входящая в тройку европейских бюджетных компаний (лоукостеров), заключила с «Гражданскими самолетами Сухого» (ГСС) меморандум о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с возможностью летать по транссибирскому маршруту.

Об этом сообщили два источника, близких к разным сторонам сделки, и источник, знакомый с условиями меморандума, передает РБК.

Поставка будет осуществляться в два этапа: на первом предполагается передать в лизинг десять SSJ-100 для аргентинской «дочки» Norwegian Air, а после еще 30 для головной компании.

По словам двух источников, взамен перевозчик просит предоставить ему возможность летать по транссибирскому маршруту и скидки на оплату таких полетов (так называемые роялти, их получает «Аэрофлот»).

Речь идет о рейсах из Европы в Азию – Китай, Японию, Южную Корею, Индию и на Филиппины. Этот маршрут – кратчайший из Западной Европы в Японию и Юго-Восточную Азию. Так, экономия на парном рейсе (туда-обратно) составляет порядка пяти часов, или 80 тыс. долларов.

Norwegian Air уже несколько лет добивается разрешения на полеты по транссибирскому маршруту, авиакомпания обращалась по этому поводу в правительство Норвегии, однако пока безуспешно, рассказал источник, близкий к норвежскому лоукостеру.

Отмечается, что для покупки 40 лайнеров SSJ потребовалось бы привлечь значительное финансирование, а авиакомпания, у которой в парке уже присутствуют 170 самолетов Boeing, к этому не прибегала.

В случае одобрения сделка может быть профинансирована лизинговой компанией Arctic Aviation Assets (также дочерняя компания Norwegian), сказал источник с российской стороны, знакомый с деталями меморандума.

Известно, что средняя каталожная стоимость одного Sukhoi Superjet на 2018 год составляла 50,5 млн долларов, то есть 40 самолетов могут обойтись в 2 млрд долларов.

При этом в пресс-службе Norwegian Air отказались от комментариев, а в минтрансе Норвегии заявили, что не обладают какой-либо информацией о сделке. Кроме того, от комментариев отказался и президент ГСС Равиль Хакимов.

Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров считает, что если в рамках сделки с ГСС Norwegian Air получит право на полеты по транссибирскому маршруту, это будет очень выгодно для европейской компании. Так, Азия – перспективное и мощное направление, в частности, за счет пассажиров из Китая, которые могут приносить Norwegian значительный доход.

Однако если рейсы будут осуществляться из Хельсинки, это переманит часть пассажиров из Пулково.

Эксперт указал также, что закупки 40 SSJ не вписываются в монофлот Norwegian Air, который состоит только из самолетов производства Boeing. Это может привести к частичным отказам от закупок либо лишь аренде российских самолетов.

К тому же против головной компании производителя SSJ, ПАО «Компания «Сухой», действуют американские санкции.

«Закупка SSJ у ее «дочки» ГСС в любом случае будет проходить через процедуру комплаенс: риски введения вторичных санкций будут оцениваться норвежцами», – пояснил партнер юридической компании «НАФКО» Павел Иккерт.

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Norwegian Air владеет одним из самых молодых парков воздушных судов в мире – у нее 170 лайнеров Boeing 737 (среднемагистральный) и Boeing 787 Dreamliners (дальнемагистральный).

Компания также заказала 18 Boeing 737 MAX, но так и не получила их из-за прекращения поставок после того, как два самолета этой модели потерпели крушение.

В 2018 году Norwegian Air перевезла 37 млн пассажиров.

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