Стало известно о переговорах России и Сербии по «Суперджетам»

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НОВОСТЬ ЧАСА:Дамбу прорвало в Красноярском крае, есть жертвы
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Российские вертолеты лишают советской идеи
Самыми влиятельными женщинами мира стали бывшие мужчины и Грета Тунберг
Разведка США пыталась «вскрыть» секретный полигон устаревшими методами
Откуда у Киева взялись мечты об «украинской Кубани»
Способна ли смертная казнь остановить педофилов
Зеленский сделал выбор в пользу войны
Глеб Простаков, журналист
Политика президента Украины, на первый взгляд, иррациональна. На самом деле, «шаг вперед, два шага назад» – сознательная тактика президента, позволяющая ему не предпринимать ровным счетом ничего как можно дольше. Подробности...
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Поездки за границу становятся опасными
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Нарастающая череда инцидентов с нашими согражданами за границей постепенно напоминает старую мудрость про то, что в гостях хорошо, а дома все-таки лучше. Дальше за границей будет только хуже. Подробности...
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Москва не хочет быть полицейским на Ближнем Востоке
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Уход американского контингента, начало турецкой операции, стремительное выдвижение сирийской армии на северо-восток, договоренности между Дамаском и курдами – все пришло в движение, все меняется с невероятной скоростью. Подробности...
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Представлен первый костюм для космических туристов
Ричард Брэнсон, Virgin Galactic и Under Armour представили первый костюм для космических туристов. Комплект одежды включает в себя базовый слой одежды, основной костюм, специальную обувь, тренировочный комбинезон и куртку астронавтаПодробности...
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Ким Чен Ын покорил священную гору на белом коне
Северокорейский вождь Ким Чен Ын покорил священную гору Пэктусан (3 тысячи метров). Причем, как утверждает печать КНДР, вождь поднялся туда на белом коне. Его отец и дед тоже поднимались на гору, но только пешкомПодробности...
Скончался легендарный советский космонавт Алексей Леонов
В когорте первых космонавтов Алексей Леонов был поистине всенародным любимцем, он также завоевал признание миллионов людей за рубежом. Человек-легенда, в 1965 году он первым вышел в открытый космос и тем самым попал в мировую историю. В пятницу Леонов скончался на 86-м году жизниПодробности...
Российским водителям готовят ряд жестких мер
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
Колонка: Антон Крылов: Транспорт и кровь
Обсуждение: 118 комментариев
Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию
Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
Ранее по теме: Кто виноват в уходе Ford из России
Обсуждение: 12 комментариев
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