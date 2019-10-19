Стало известно о переговорах России и Сербии по «Суперджетам»

Ведутся переговоры о приобретении компанией Air Serbia российских самолетов Sukhoi Superjet 100, Сербию может заинтересовать и МС-21, сообщил первый замглавы аппарата российского кабмина Сергей Приходько.

Он сообщил, что тема поставки российских самолетов «обсуждается в различных форматах». Так, «Гражданские самолеты Сухого» и Air Serbia «ведут взаимодействие» по «обновлению флота» сербской авиакомпании «Суперджетами», передает РИА «Новости».

В Белграде также может появиться центр послепродажного обслуживания «Суперджетов».

Приходько сообщил, что сербскую авиакомпанию могут заинтересовать и среднемагистральные МС-21.