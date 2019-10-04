Снова появились слухи об отказе мексиканской компании от «Суперджетов»

Мексиканская авиакомпания Interjet ведет переговоры с Airbus, чтобы заменить российские «Суперджеты» (SSJ100), сообщают источники в отрасли.

Reuters утверждает, что Interjet и Airbus близки к соглашению.

Речь идет о 12 самолетах Airbus A220, пишет «Фонтанка».

В августе «Гражданские самолеты Сухого» заявили, что Interjet не собирается отказываться от имеющихся SSJ 100.

Весной Interjet отказалась от покупки дополнительных «Суперджетов» из-за кризиса.

На ваш взгляд Должна ли Россия строить собственные гражданские авиалайнеры? Да, нам необходим свой авиапром

Нет, такую технику лучше покупать на Западе



От SSJ100 отказались некоторые авиакомпании, включая Red Wings и CityJet.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, какова дальнейшая коммерческая судьба «Суперджета» после катастрофы в Шереметьево.