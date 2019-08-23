Производитель «Суперджетов» отреагировал на сообщения об отказе иностранцев от российского самолета

В компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) заявили, что мексиканский авиаперевозчик Interjet не собирается отказываться от имеющихся самолетов Sukhoi SuperJet 100 (SSJ 100).

В пресс-службе ГСС сообщили, что Interjet не отказывается от самолетов Sukhoi Superjet 100 и не возвращает их, передает ТАСС.

«Прорабатывается вопрос по частичному ремаркетингу воздушных судов», – пояснили там.

В ГСС также отметили, что изменение интенсивности эксплуатации самолетов SSJ100 в Interjet обусловлено разными факторами, включая экономическую ситуацию в транспортной отрасли Мексики.

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Кроме того, ГСС и партнеры программы активно работают с Interjet, уже сформирован пакет предложений для улучшения показателей эксплуатации российского самолета мексиканской авиакомпанией.

Ранее СМИ сообщили, что авиакомпания Interjet, последний зарубежный эксплуатант российских самолетов Sukhoi Superjet 100, собирается продать лайнеры. Отметим, что в апреле мексиканская авиакомпания отказалась от восьми лайнеров SSJ-100.

В Кремле заявили, что возможный отказ Interjet от SSJ 100 не ударит по имиджу российских авиалайнеров.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какова дальнейшая коммерческая судьба «Суперджета» после катастрофы в Шереметьево.

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