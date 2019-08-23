Последняя иностранная авиакомпания решила распродать «Суперджеты»

Мексиканская авиакомпания Interjet, последний зарубежный эксплуатант российских самолетов Sukhoi Superjet 100, собирается продать лайнеры, сообщают СМИ.

По информации «Ведомостей», в настоящее время Interjet, в авиапарке которой есть 22 Sukhoi Superjet 100, ищет покупателя.

Источники издания говорят, что компания хочет продать все имеющиеся самолеты, однако, по словам других информаторов, продать возможно только 21 самолет, так как один был поврежден в аэропорту. По другим данным, Interjet хочет продать только 14 судов. Еще один источник утверждает, что компания продаст столько, сколько получится.

На ваш взгляд Должна ли Россия строить собственные гражданские авиалайнеры? Да, нам необходим свой авиапром

Нет, такую технику лучше покупать на Западе



Решение мексиканского перевозчика объясняется тяжелым финансовым состоянием компании. В 2016-2017 годах обвалился песо, дорожал керосин, Interjet стала проигрывать конкуренцию.

При этом в 2015-2016 годах Interjet считалась лучшим эксплуатантом «Суперджетов», показывая налет до восьми-девяти часов в сутки.

В апреле мексиканская авиакомпания отказалась от восьми лайнеров SSJ-100.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какова дальнейшая коммерческая судьба «Суперджета» после катастрофы в Шереметьево.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД