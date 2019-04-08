Мексиканская авиакомпания отказалась от восьми лайнеров SSJ 100

Крупнейший зарубежный заказчик ближнемагистральных SSJ 100 – мексиканская компания InterJet готова сохранить уже полученные 22 самолета, но откажется от восьми дополнительных из-за кризиса.

Два топ-менеджера авиапрома подтвердили «Коммерсанту», что InterJet откажется от восьми дополнительных самолетов SSJ 100, предусмотренных твердым контрактом с ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» от 2011 года.

«Они хотели приобрести до 30 самолетов, 22 из которых на сегодняшний день уже в парке перевозчика. Но финансовое состояние InterJet не позволяет реализовать планы», – сообщил один из источников.

Причиной такого решения стало начавшееся в 2016–2017 годах падение курса песо, что привело к росту расходов авиакомпании. В настоящее время общая сумма долгов компании достигает 150 млн долларов, из-за чего перевозчик не может купить новые самолеты и отремонтировать двигатели уже поставленных SSJ 100 (сейчас на крыле только семь машин).

Переговоры о судьбе самолетов в Мексике проводила российская делегация при участии гендиректора ГСС Александра Рубцова и директора департамента авиапрома Минпромторга Равиля Хакимова. Представители руководства InterJet заверили российскую сторону, что речи об отказе от эксплуатации SSJ 100 не идет: в авиакомпании считают, что выгоднее продолжать полеты на SSJ, чем выводить самолеты из парка. Вместе с тем, руководство InterJet просит отремонтировать двигатели «в счет будущих платежей», чтобы как можно быстрее начать полеты. ОАК схему одобрила после демонстрации географии региональных полетов SSJ 100, но принципиально важно согласие компании PowerJet, которая выпускает двигатели.

InterJet остается крупнейшим зарубежным обладателем SSJ 100. В марте сообщалось, что Interjet планирует отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 и вернуть их производителю.