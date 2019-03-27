Мексиканская Interjet захотела отказаться от SSJ100

Мексиканская авиакомпания Interjet планирует отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 и вернуть их производителю «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), сообщают знакомые с ситуацией источники.

По данным источников портала FlightGlobal, переговоры зашли в тупик. В ГСС готовы предложить Interjet различные решения, чтобы облегчить оптимизацию их парка и повысить эффективность его работы.

«С Interjet у нас действующий контракт, мы находимся в постоянном контакте с авиакомпанией по поводу эксплуатации и технической поддержки судов», – сказал в свою очередь «Ведомостям» представитель ГСС.

В прошлом году уже сообщалось, что Interjet хочет отказаться от российских самолетов, но тогда в компании опровергли эту информацию.

Interjet является одним из крупнейших эксплуатантов российского самолета Sukhoi Superjet 100, выполняет полеты с 2013 года. Компания имеет контракты на 30 самолетов.