Мексиканский Interjet опроверг возврат самолетов SSJ100

Мексиканская компания-авиаперевозчик Interjet опровергла данные о возврате «Гражданским самолетам Сухого» (ГСС) купленных ранее самолетов SSJ100.

В Interjet сообщили, что информация о возврате SSJ100 является неправдой, и подчеркнули, что эти самолеты – составная часть успеха компании, передает РИА «Новости».

Мексиканская компания продолжит работать «с программой Superjet 100 на новых и лучших условиях в пользу своих клиентов».

Кроме того, с момента покупки первого самолета Interjet находится в тесном взаимодействии с его производителем.

Источники сообщили, что в Мексику прибыла делегация ГСС, которая проведет переговоры с Interjet о деталях дальнейшего сотрудничества – речь об обсуждении ряда договорных позиций, которые позволят улучшить общую конкурентную ситуацию зарубежной компании.

Interjet является одним из крупнейших эксплуатантов российского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), выполняет полеты с 2013 года. Компания имеет контракты на 30 самолетов.

Ранее портал FlightGlobal со ссылкой на гендиректора Interjet Хосе Луиса Гарсу сообщил о якобы ведущихся с российской стороной переговорах о возврате машин.

Напомним, в январе Interjet решила пустить некоторые SSJ100 на запчасти.