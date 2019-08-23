В Кремле отреагировали на возможный отказ мексиканской Interjet от SSJ100

В Кремле не считают, что возможный отказ от Sukhoi SuperJet 100 мексиканской авиакомпании Interjet ударяет по имиджу, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков заявил, отвечая на вопрос, не бьет ли по имиджу российского авиастроения отказ мексиканской Interjet от SSJ, что в Кремле «не стали бы делать такие выводы», передает РИА «Новости».

«Вы знаете, что эта машина все больше и больше эксплуатируется отечественными авиакомпаниями, крупнейшим эксплуатантом является «Аэрофлот», другие компании также летают на этих машинах. По мере того, как этих машин будет становиться больше, соответственно будут улучшаться все параметры и характеристики, это совершенно очевидный факт», – добавил он.

Песков указал также, что «международная авиационная конъюнктура – штука очень непростая, машины других производителей, как мы знаем, и продают, и не летают, и приземляют и так далее».

«Разное случается, и это не повод для таких далеко идущих выводов», – сказал представитель Кремля.

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Ранее СМИ сообщили, что авиакомпания Interjet, последний зарубежный эксплуатант российских самолетов Sukhoi Superjet 100, собирается продать лайнеры.

В апреле мексиканская авиакомпания отказалась от восьми лайнеров SSJ-100.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какова дальнейшая коммерческая судьба «Суперджета» после катастрофы в Шереметьево.

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