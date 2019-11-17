Россия собралась резко увеличить производство самолетов МС-21

Объединенная авиационная корпорация (ОАК) собирается увеличить производство гражданских самолетов МС-21 до 120 самолетов в год благодаря международной кооперации, заявил на выставке в Дубае глава корпорации Юрий Слюсарь.

«Мы рассматривает возможность международной кооперации по самолету МС-21. Наша задача – довести в будущем его ежегодное производство с 70 до 120 единиц», – передает слова Слюсаря РИА «Новости».

Он добавил, что на международном рынке есть технически оснащенные компании, которые могли бы участвовать, в частности, в композитном производстве.

«Поэтому мы с интересом смотрим на международную кооперацию с привлечением к производству самолетов подобных компаний», – сказал руководитель ОАК.

Он подчеркнул, что в этой области очень большая конкуренция, и задача ОАК – быть со своими конкурентами на равных.

Сейчас на заводе Иркут собираются первые опытные самолеты МС-21. Мощности завода предполагают выпуск не более 70 самолетов в год.

Отметим, что недавно Россия и Малайзия договорились о поставках 10 лайнеров МС-21. Также сообщалось, что в России может быть создана авиакомпания из «Суперджетов» и МС-21.