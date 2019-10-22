В России задумались о создании авиакомпании из «Суперджетов» и МС-21

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) допускает создание собственной авиакомпании, парк самолетов которой будет состоять только из SSJ-100 и МС-21, однако пока никаких решений на этот счет не принято, заявил гендиректор ГТЛК Сергей Храмагин.

«Не исключаю такой возможности, но дальше обсуждения пока не пошло. Это только один из вариантов. Для самолета SSJ-100 необходима правильная и системная эксплуатация», – передает его слова РИА «Новости».

По его словам, в портфеле ГТЛК сейчас находится 44 «Суперджета».

ГТЛК находится в государственной собственности, ей управляет Минтранс.

О том, что Ростех предлагает создать авиакомпанию на базе ГТЛК с самолетами SSJ-100 и МС-21, сообщала газета «Коммерсант». Утверждалось, что компания будет обслуживать только региональные перевозки.

Отметим, что серийное производство МС-21 начнется только в 2021 году.