Россия и Малайзия заключили «мягкий контракт» на 10 лайнеров МС-21

Россия и Малайзия договорились о поставках 10 лайнеров МС-21, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«С Малайзией, еще на стадии подготовки серийного производства речь шла о порядка 10 самолетах. Но, еще раз, это мягкие соглашения, пока без жестких обязательств», – уточнил министр, передает ТАСС.

На данный момент самолету необходимо пройти сертификационные испытания, получить в том числе европейский сертификат, это, по словам главы ведомства, придаст «серьезный импульс продвижению на международном рынке».

Интерес уже сегодня высокий», – подчеркнул Мантуров.

Ранее сообщалось, что в России задумались о создании авиакомпании из «Суперджетов» и МС-21.