Россия показала американцам ракетный комплекс «Авангард»

Американским инспекторам в рамках договора СНВ-3 показали ракетный комплекс «Авангард», сообщили в Минобороны России.

«В рамках реализации Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений в период с 24 по 26 ноября 2019 года на территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

В военном ведомстве отметили, что постановка данного ракетного комплекса на боевое дежурство предусматривается в декабре текущего года.

«Российская сторона провела показ в целях содействия в обеспечении жизнеспособности и эффективности Договора о СНВ», – добавили в Минобороны.

На прошлой неделе в Сенате США призвали к возобновлению переговоров с Россией по ДРСМД и ДСНВ.

Перед этим постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил мнение, что Россия и США все еще могут продлить ДСНВ на короткий срок, «чтобы выиграть время и сохранить систему проверок».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации с договором СНВ, отмечая, что для ядерной войны появились новые причины.

В начале ноября стало известно, что российские ракетные комплексы «Сармат» и «Авангард» вписываются в действие СНВ-3 и могут быть в него включены.

«Авангарды» – комплексы стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой. Как поясняла газета ВЗГЛЯД, «Авангард» – не ракета в прямом понимании этого слова, а оснащение для ракетных комплексов стратегического назначения, основой которого является гиперзвуковой маневрирующий блок. Устанавливаться он планируется на МБР «Сармат» (РС-28).

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД