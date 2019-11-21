В Сенате США призвали к возобновлению переговоров с Россией по ДРСМД и ДСНВ

Соединенные Штаты должны возобновить переговоры с Россией о заключении и продлении международных соглашений, заявила сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар.

«Если взглянуть на международные соглашения, [то становится очевидно, что] нам нужно возобновить переговоры с Россией, которая была ужасным игроком на международной арене. Но президент [США Дональд Трамп] резко вышел из ядерного соглашения с Россией, поэтому мы должны начать переговоры, даже несмотря на то, что они жульничали – все во благо этого мира», – заявила сенатор на общенациональных теледебатах демократов в Антланте, передает ТАСС.

«Нам также необходимо начать консультации по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название – СНВ-3)», – отметила Клобушар, имея в виду целесообразность продления этого документа.

Напомним, во вторник постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил мнение, что Россия и США все еще могут продлить ДСНВ на короткий срок, «чтобы выиграть время и сохранить систему проверок».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации с договором, отмечая, что для ядерной войны появились новые причины.

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