Россия предложила продлить ДСНВ на короткий срок для сохранения системы проверок

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил мнение, что Россия и США все еще могут продлить Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на короткий срок, «чтобы выиграть время и сохранить систему проверок».

Дипломат обратил внимание, что «времени осталось меньше года и трех месяцев до 5 февраля 2021 года», однако в России считают, что «в принципе еще есть возможность договориться о продлении» договора, передает ТАСС.

Постпред России пояснил, что речь может идти о продлении «либо на пять лет, как это прописано в договоре, либо на более короткий срок». «Можно даже [продлить соглашение] на год-два, чтобы выиграть время и сохранить систему проверок, обмена информацией, других положений договора, чтобы не образовалась пустота, и за это время подумать в отношении дальнейших шагов», – указал Ульянов.

«Наша позиция очень конструктивна, но дело упирается в [позицию, которую занимает] Вашингтон», – подчеркнул российский дипломат.

На прошлой неделе глава СВР России Сергей Нарышкин предрек СНВ-III судьбу ДРСМД.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США специально тянут время и ищут повод для того, чтобы избавиться от Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Срок действия соглашения истекает в феврале 2021 года. В начале сентября в США начали готовить аргументы для разрыва СНВ-3. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации с договором, отмечая, что для ядерной войны появились новые причины.

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