Нарышкин предрек СНВ-III судьбу ДРСМД

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-III, вероятно, постигнет участь ДРСМД, считает глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Печальная судьба Договора о ракетах средней и меньшей дальности с высокой долей вероятности ожидает Договор о стратегических наступательных вооружениях, срок действия которого истекает в феврале 2021 года», – сказал он, передает РИА «Новости».

На прошлой неделе заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что США специально тянут время и ищут повод для того, чтобы избавиться от Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Срок действия соглашения истекает в феврале 2021 года. В начале сентября в США начали готовить аргументы для разрыва СНВ-3. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации с договором, отмечая, что для ядерной войны появились новые причины.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД