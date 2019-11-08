Рябков заявил, что Вашингтон тянет время для избавления от ДСНВ

США специально тянут время и ищут повод для того, чтобы избавиться от Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название – СНВ – 3), заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Рябков, выступая на Московской конференции по нераспространению, заявил, что Москва обеспокоена «ситуацией относительно перспектив договора о СНВ, срок действия которого истекает в феврале 2021 года», передает ТАСС.

«Это последний из двусторонних инструментов в сфере контроля над стратегическими наступательными вооружениями наших государств», – подчеркнул он.

Дипломат напомнил, что российская сторона не раз выражала готовность серьезно заниматься вопросами, связанными с продлением данного договора.

«В нынешних условиях продление ДСНВ – это, видимо, единственный разумный шаг, который позволил бы не допустить окончательной деградации ситуации в сфере стратегической стабильности. В Вашингтоне явным образом игнорируют наши озабоченности. Все это выглядит так, что США тянут время, если не сказать ищут повод для того, чтобы избавиться от ДСНВ вслед за ДРСМД», – сказал Рябков.

Напомним, ДСНВ вступил в силу в 2011 году сроком на десять лет, если не будет заменен до 2021 года новым соглашением. Он может быть продлен не более чем на пять лет (до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

В пятницу Лавров назвал провокацией условие США для диалога с Россией по ДСНВ.

Четвертая Московская конференция по нераспространению проходит в Москве 7-9 ноября. В ее работе принимают участие около 300 участников из 40 стран.