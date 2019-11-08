Лавров назвал провокацией условие США для диалога с Россией по ДСНВ

США действуют провокационно, выдвигая в качестве условия для диалога по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) присоединение Китая к переговорам Москвы и Вашингтона, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Лавров заявил на Московской конференции по нераспространению, что «откровенно провокационным выглядит постоянное выдвижение в качестве предварительного условия присоединение к процессу КНР, вопреки не раз четко заявленной позиции Пекина», передает РИА «Новости».

Он указал также, что несмотря на «абсолютно неприемлемые» действия США, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе не утратил силы и значимости.

Так, план «позволил снять все имевшиеся у МАГАТЭ вопросы к Тегерану, создал режим максимальной прозрачности ядерной программы Исламской Республики (Иран), подтвердил законные права этой страны на освоение и развитие технологий мирного атома под контролем агентства».

Министр добавил, что «в интересах всех стран сохранить СВПД и создать благоприятные условия для его дальнейшего устойчивого, полнокровного выполнения в установленные сроки».

Напомним, 14 июля 2015 года «шестерка» (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий.

Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана.

Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из сделки и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ – 3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений.

Соглашение истекает в феврале 2021 года, и Вашингтон не заявил, намерен ли его продлевать. В России не исключали, что Вашингтон может намеренно откладывать переговоры по продлению ДСНВ, чтобы действие соглашения было прекращено автоматически. В начале сентября в США начали готовить аргументы для разрыва СНВ-3.

Ранее стало известно, что Китай отказался присоединяться к переговорам России и США по контролю над вооружениями.

Между тем, резолюция России по контролю над вооружениями получила широкую поддержку в ООН.

До этого Кремль предупредил США о проблемах в случае молчания по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации с договором СНВ-3, отмечая, что для ядерной войны появились новые причины.

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