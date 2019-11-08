Китай отказался присоединяться к переговорам России и США по контролю над вооружениями

Пекин не планирует участвовать в переговорах Москвы и Вашингтона по контролю над вооружениями, но готов сократить ядерные вооружения в разумных пределах, сказал гендиректор департамента по вопросам контроля над вооружениями и разоружения МИД Китая Фу Цун.

По словам Фу Цуна, когда речь заходит о ядерном разоружении, нужно действовать прагматично. По его словам, невозможно обеспечить мир, свободный от ядерного оружия, одномоментно, передает РИА «Новости».

«Очень важно в этой связи, чтобы США и Российская Федерация сокращали свои ядерные арсеналы. Эти арсеналы настолько велики, настолько больше, чем арсеналы других ядерных государств, что совершенно естественно, что именно эти две страны должны сокращать численность своих ядерных средств», – сказал он.

В то же время Фу Цун подчеркнул, что Пекин не уклоняется от выполнения собственных обязанностей. «Мы готовы сокращать ядерные арсеналы до честных уровней», – добавил Фу Цун.

1 ноября в МИД заявляли, что полноценную замену СНВ-3 не удастся разработать до истечения срока действия документа. Кремль предупредил США о проблемах в случае молчания по СНВ.

Между тем, в сентябре сообщалось, что США уже начали готовить аргументы для разрыва СНВ-3.

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