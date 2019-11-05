Кремль предупредил США о проблемах в случае молчания по СНВ

США до сих пор не подают России сигналов о готовности к обсуждению продления договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Никаких подвижек нет, никаких сигналов от американцев о готовности начинать обсуждение каких-то модальностей старых о продлении или новых тоже нет. Процесс этот длительный и, конечно, мы неизбежно войдем в цейтнот, если это молчание будет продолжаться», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что в этой ситуации страны войдут в период, когда «будет невозможно согласовать какие-то новые реальности в плане контроля над вооружением», передает РИА «Новости».

«Здесь я не буду какие-то четкие временные рамки давать, но нужно четко отдавать себе отчет, что эти переговоры очень сложны и растянуты по времени», – добавил пресс-секретарь.

1 ноября в МИД заявляли, что полноценную замену СНВ-3 не удастся разработать до истечения срока действия документа.

Между тем, в сентябре сообщалось, что США уже начали готовить аргументы для разрыва СНВ-3.

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