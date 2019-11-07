Резолюция России по контролю над вооружениями получила широкую поддержку в ООН

Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН по международной безопасности практически единогласно поддержал предложенный Россией в соавторстве с девятью странами проект резолюции об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению.

Принятие документа, разработанного после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), стало одним из приоритетов работы России на 74-й сессии ГА ООН, передает ТАСС.

В поддержку проекта высказались 174 государства, включая США, ни одна страна не проголосовала против. Пять стран – Украина, Грузия, Судан, Палау, Колумбия – воздержались.

В документе предлагается «серьезно рассмотреть негативные последствия, которые влечет подрыв договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению».

В резолюции приветствуется роль ООН в содействии переговорам по этой тематике. В нем также содержится просьба к генеральному секретарю ООН «продолжать оказывать содействие, которое может быть необходимым для защиты целостности соглашений по контролю за вооружениями, разоружению и нераспространению, а также для укрепления системы таких соглашений».

После одобрения Первым комитетом ГА ООН текст резолюции в декабре будет рассмотрен на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи.

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