Зеленский охарактеризовал отношения России и Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что у России и Украины очень сложные отношения.

«С Россией у нас сложная очень ситуация. Мы начали диалог. Если честно, он будет начат на нормандской встрече четырех лидеров (Германии, России, Украины, Франции)», – передает слова Зеленского ТАСС.

Президент Украины упомянул также разговор с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся накануне.

«Мы обсудили, что заканчивается год и нам нужно договориться о подписании нового долгосрочного газового соглашения. Для нас это является приоритетом. Это необходимо и для энергобезопасности всей Европы», – сказал Зеленский.

Накануне сообщалось, что Путин и Зеленский провели телефонный разговор, обсудив возобновление прямых поставок российского газа на Украину и продолжение транзита.