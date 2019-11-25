Дело историка Соколова передали в центральный аппарат СК

Уголовное дело историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко, передано в центральный аппарат Следственного комитета России, сообщил его адвокат Александр Почуев.

«Уголовное дело передали в центральный аппарат», – передает слова Почуева ТАСС.

Ранее мать убитой Анастасии Ещенко Галина выразила мнение, что причиной убийства могло стать желание девушки прекратить отношения с Соколовым.

По версии следствия, Соколов застрелил Анастасию Ещенко, расчленил труп и попытался выбросить останки в реку.

Историк признался в убийстве, согласился с арестом, мотивом преступления назвал ссору.

Сейчас Соколов находится в СИЗО «Кресты».