Мать убитой Соколовым девушки назвала свою версию убийства

Мать убитой историком Олегом Соколовым аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина заявила, что причиной убийства могло стать желание девушки прекратить отношения с Соколовым.

«Я думаю, ей просто все это надоело – тотальный контроль с его стороны, и она сказала Соколову, что уходит. А еще решающую роль мог сыграть наш приезд», – рассказала Галина Ещенко, сообщает ФАН.

Женщина уточнила, что она и муж собирались приехать к дочери 13 ноября. «Она очень хотела, чтобы мы приехали, очень ждала нас, говорила: «Что, вы там вместе собираетесь?», «Прилетите?». Мы сказали – «конечно», – вспомнила Галина Ещенко, передает «Московский комсомолец».

Напомним, по версии следствия, Соколов застрелил 24-летнюю Анастасию Ещенко, после чего расчленил труп и попытался избавиться от него, выбросив останки в реку.

Историк признался в убийстве и заявил, что согласен с арестом, а мотивом преступления назвал ссору, когда девушка, по его словам, превратилась в «чудовище из сказки». По другим данным, Соколов застрелил девушку, когда она спала.

Сейчас он находится в СИЗО «Кресты».