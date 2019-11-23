Рогозин заверил Путина в соблюдении графика строительства второй очереди Восточного

Глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что график строительства второй очереди космодрома Восточный выдерживается.

«В настоящее время у нас задействованы более 1260 рабочих и 140 единиц техники. Это полностью соответствует проекту стройки. График выдерживается, несмотря на то что там достаточно холодно», – сказал Рогозин, уточнив, что каждый месяц лично инспектирует ход работ, передает РИА «Новости».

«Я пока не сомневаюсь, что закончим в установленные сроки», – добавил он, указав, что пик строительства космодрома придется на середину 2020 года.

«Самый главный объект – это стартовый стол, котлован вырыт на 71%», – сказал Рогозин, подчеркнув, что по остальным 12 объектам строительства разработана проектная документация, получены экспертизы.

Глава Роскосмоса также рассказал, что госкорпорация использует собственную спутниковую группировку для контроля за ходом строительства Восточного. «Для объективного контроля мы решили использовать технологии, которые есть у Роскосмоса – нашу орбитальную группировку дистанционного зондирования Земли», – уточнил глава госкорпорации.

Он пояснил, что с помощью съемок отслеживается процесс работ за неделю: «информация математически обрабатывается и маркеры показывают любые изменения: объема работ, количества техники и даже людей».

Кроме того, для детализации информации проводится дополнительная аэросъемка при помощи дронов. «Считаем, что есть вся объективная информация того, что там происходит», – заключил Рогозин.

Ранее Рогозин отреагировал на слова Путина о воровстве на Восточном, заявив, что причастные к коррупционным делам отстранены от проекта, а новых хищений на космодроме нет.

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