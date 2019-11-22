На Украине определили три «коренных народа» страны

На Украине решили законодательно определить три коренных народа страны, ими станут крымские татары, караимы и крымчаки, заявил представитель президента страны в «автономной республике Крым» Антон Кориневич.

На данный момент авторы законопроекта еще не определились, будет ли список окончательным, или в него внесут изменения, пояснил Кориневич в интервью lb.ua.

«В том проекте, который был наработан ранее, и который мы совершенствуем, речь идет о трех коренных народах – крымских татарах, караимах, крымчаках. Правда, пока не решили, мы зафиксируем только эти три народа как коренные или сделаем список открытым, определив признаки коренных народов», – уточнил он.

Крымчаки – еврейская этнолингвистическая тюркоязычная группа, проживающая на территории Крыма. Крымские татары – тюркский народ, сформировавшийся в Крыму и Северном Причерноморье, также проживает в Крыму. Караимы также являются тюркоязычной группой, проживающей на полуострове.

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