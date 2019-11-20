В Крыму сочли «высосанным из пальца» иск Украины к России в суд ООН

Иск Украины к России о нарушении международных конвенций, в том числе по расовой дискриминации, высосан из пальца, считает руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

Молохов заявил, что «любые претензии Украины к России о нарушении конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации высосаны из пальца», передает РИА «Новости».

В частности, украинская сторона в своем иске заявляет о якобы имеющем место преследовании крымских татар в России по национальному признаку.

«Никто кроме самих крымчан и проживающих на полуострове крымских татар не знает лучше всех о том, что все, о чем говорится в иске Украине, – сплошная ложь. Именно современная Украина никогда не пойдет на предоставление крымским татарам статуса коренного народа, в то время как в российском Крыму крымско-татарский язык уже пять лет является государственным», – указал Молохов.

Ранее Международный суд ООН отклонил все возражения России в споре с Украиной.

Киев заявил, что хочет «оправданий» Москвы и не намерен отказываться от иска после возвращения украинских военных кораблей.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией.

Украинская сторона отказалась признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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