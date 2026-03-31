КСИР пригрозил «отрубить ноги» вторгшемуся в Иран врагу

КСИР пригрозил расправой любому вторгшемуся в Иран врагу

Tекст: Ольга Иванова

Корпус стражей исламской революции (КСИР) пообещал отрубить ноги каждому, кто осмелится вторгнуться на территорию Ирана, передают «Аргументы и Факты» заявление, опубликованное в официальном Telegram-канале организации, где приведены слова представителя центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахима Зольфагари.

Зольфагари заявил: «Эта стратегическая ошибка американских и сионистских врагов Исламского Ирана унизила их и поставила на путь уничтожения. Они в своих иллюзиях и заблуждениях думают, что смогут с помощью информационной войны, демонстрации якобы передового военного оружия и техники, а также террористических актов против детей, женщин, мужчин, учёных и храбрых командиров вооружённых сил страны заставить могущественный и гордый Иран, который никогда в истории не склонял головы перед врагами, сдаться».

Он добавил, что представления США и Израиля о контроле над Ормузским проливом – это несбыточная мечта, которую им следует забыть навсегда. По словам представителя штаба, иранский народ и его вооружённые силы демонстрируют готовность к радикальным мерам в случае вторжения на свою территорию, обещая захватчикам полный разгром.

Как писала газета ВЗГЛЯД, первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф заявил, что судьбу американских военных на острове Харк будет решать иранская сторона.

Республиканцы в США выразили опасения из-за возможной отправки дополнительных войск на фоне планов Пентагона перебросить тысячи десантников и подготовки к новому этапу войны.