Автор законопроекта о запрете «обвинительной информации» в СМИ отозвал документ

Tекст: Денис Тельманов

В сообщении пресс-службы Госдумы уточняется: «Автор инициативы о закреплении понятия «обвинительная информация» и запрете ее распространения в СМИ и на публичных ресурсах до вступления судебного решения в силу, депутат Государственного совета Татарстана Марат Галеев отозвал документ, который ранее был направлен в Совет законодателей РФ на экспертизу».

В связи с этим решением Госсовет Татарстана направил просьбу о снятии инициативы с экспертно-правовой оценки Совета законодателей.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что инициатива была спорной и не поступала в Госдуму, а отправлена только на экспертизу в Совет законодателей, подчеркнув, что обсуждать такие вопросы уместнее на региональном уровне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Госсовет Татарстана разработал законопроект, запрещающий СМИ использовать формулировки «по мнению», «возможно», «источники сообщают» до официального судебного решения.

Кремль заявил, что не имеет позиции по этому предложению и считает, что вопросом должны заниматься законодатели. Госдума отметила, что не рассматривает инициативу Татарстана, и рекомендовала обсуждать ее на уровне региона и экспертного сообщества.