    Истребители советских танков брошены против иранских БПЛА
    ВСУ атаковали Ленобласть дронами FP-1 через Прибалтику
    Индонезия заявила о планах купить у России подлодки
    Минцифры выступило против административной ответственности за VPN
    Порт Усть-Луга в Ленобласти поврежден после атаки беспилотников
    WSJ: Трамп готов завершить войну с Ираном без открытия Ормузского пролива
    Израиль утвердил смертную казнь для террористов
    AP: Страны Азии выстроились в очередь за российской нефтью
    Россия отказалась поставлять нефть странам с потолком цен
    Сергей Худиев Сергей Худиев Убийство Ноэлии Кастильо – симптом общественного безумия

    Если раньше любой, кто подстрекал человека к самоубийству, рассматривался как преступник, место которого в тюрьме, то сейчас, напротив: те, кто выступает против такого подстрекательства, воспринимаются как экстремисты и фанатики.

    Борис Акимов Борис Акимов Мы забыли о назначении мужчин и женщин

    Современность обошлась с телесностью без уважения, для начала погрузив ее в мир сексуальной революции, а теперь и вовсе выводя секс как важнейший способ общения полов из общественной повестки.

    Андрей Манчук Андрей Манчук Остров свободы сопротивляется на грани

    Кубинской власти не привыкать к разговорам про ее скорый конец. Кубу хоронят 65 лет кряду, начиная с 1959 года. Америка перешла к политике военного террора, без оглядки на давно не существующее международное право. Куба действительно оказалась в тяжелом положении, которое можно без натяжек назвать критическим.

    31 марта 2026, 11:44 • Новости дня

    Хакеры уничтожили украинский военный маркетплейс DOT-Chain Defence

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинский военный онлайн-сервис DOT-Chain Defence, через который закупали взрывчатку для дронов и системы радиоэлектронной борьбы, полностью выведен из строя хакерской атакой.

    Площадка позволяла ВСУ на средства, выделенные министерством обороны, напрямую покупать взрывчатку для дронов и комплексы РЭБ, минуя официальные заявки и длительное ожидание поставок, передает «Российская газета» со ссылкой на канал SHOT.

    Хакеры вычислили серверы, на которых работал сервис. Они удалили все протоколы и сертификаты, а также стерли без возможности восстановления базы данных маркетплейса.

    После атаки, как отмечается, ВСУ «вновь столкнулись с украинской бюрократией», и военным теперь приходится неделями ждать рассмотрения заявок на необходимое вооружение и оборудование.

    Напомним, финансовый оборот украинского маркетплейса беспилотников для нужд ВСУ в 2024 году достиг более 2,1 млрд долларов. Ранее хакерская группировка KillNet взломала базу данных этого маркетплейса дронов и получила доступ к личным данным сотрудников и заказчиков.

    31 марта 2026, 08:14 • Новости дня
    Порт Усть-Луга в Ленобласти поврежден после атаки беспилотников
    @ Елена Пальм/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Порт Усть-Луга после массированной атаки беспилотных летательных аппаратов получил повреждения, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

    «Есть повреждения в порту Усть-Луга», – сообщил глава региона в Max.

    Также он сообщал, что всего над областью за ночь поразили 38 БПЛА.

    Напомним, всего за ночь над Россией нейтрализовали 92 украинских беспилотника.

    30 марта 2026, 13:19 • Новости дня
    Зеленский нахамил главе Rheinmetall
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Владимир Зеленский в резкой форме отреагировал на высказывание главы Rheinmetall о самодельных дронах, сравнив руководство концерном с возможностями украинских домохозяек.

    Владимир Зеленский резко отреагировал на высказывание главы Rheinmetall Армина Паппергера, передает «Политика Страны».

    Генеральный директор немецкой оборонной компании ранее заявил, что украинские дроны – это «работа домохозяек».

    Зеленский в ответ подчеркнул: «Если каждая домохозяйка Украины может производить дроны, тогда каждая домохозяйка может быть гендиректором Rheinmetall».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что производство беспилотников на Украине носит кустарный характер и лишено инноваций.

    Ранее сообщалось, что немецкий концерн Rheinmetall планирует поставить Киеву новейшие мобильные системы противодействия дронам Skyranger.

    30 марта 2026, 21:56 • Видео
    Россия прорвала блокаду Кубы

    Танкер «Анатолий Колодкин» доставил 720 тысяч баррелей нефти на Кубу, переживающую острый энергокризис. Почему морская охрана США не попыталась его остановить? Как сильно это поможет кубинцам?

    30 марта 2026, 20:15 • Новости дня
    На Украине отдали ПВО частникам

    Министр обороны Украины Федоров сообщил о начале работы частной ПВО в ВСУ

    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    На Украине уже начала работу первая частная система противовоздушной обороны, об этом сообщает министр обороны Михаил Федоров.

    В своем Telegram-канале он заявил: «Частная ПВО уже работает… Запущенный правительством экспериментальный проект по привлечению частного сектора к системе противовоздушной обороны уже реализуется и дает первые результаты. Одна из компаний-участников проекта уже подготовила собственную группу ПВО», передает РИА «Новости».

    По словам Федорова, на данный момент такие группы формируют еще 13 предприятий, и все они находятся на разных этапах подготовки. Некоторые команды уже приступили к выполнению боевых задач, другие проходят обучение, а часть завершают подготовку и вскоре пополнят силы противовоздушной обороны страны. Министр подчеркнул, что частная противовоздушная оборона интегрирована в единую систему управления воздушных сил ВСУ и уже функционирует в ее структуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас пожаловалась на нехватку ПВО на Украине из-за Ирана.

    Ранее Politico сообщило, что Запад не справился с обеспечением Украины системами ПВО по программе PURL.

    30 марта 2026, 14:09 • Новости дня
    МИД Ирана обвинил Зеленского в попытке обворовать Ближний Восток
    МИД Ирана обвинил Зеленского в попытке обворовать Ближний Восток
    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/apaimages/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Владимир Зеленский, посещая страны Ближнего Востока, пытается обворовать их, заключая военные соглашения.

    По словам Багаи, государства региона достаточно мудры, чтобы не позволить украинскому лидеру заключать сделки, наносящие ущерб их интересам. Дипломат отметил, что Зеленский за четыре года подверг Украину разрушительной войне и создал трагедии для украинского народа, передает ТАСС.

    Багаи подчеркнул, что попытки увязать конфликт на Украине с действиями сионистского режима и США против Ирана являются серьезной ошибкой. Он выразил уверенность, что страны Ближнего Востока не попадутся в такую ловушку, и поблагодарил их представителей за отказ участвовать в антииранских инициативах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский сообщил о договоренности между Киевом и ОАЭ по сотрудничеству в оборонной сфере. Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны.

    Газета ВЗГЛЯД рассматривала, может ли глава киевского режима реально предложить арабским монархиям то, что им действительно нужно, и зачем ему самому подобные сделки.


    30 марта 2026, 16:52 • Новости дня
    В ДНР найдены украинские схроны с химическим и бактериологическим оружием
    @ Felix Kastle/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ДНР было выявлено значительное количество тайников с химическим и бактериологическим оружием на освобожденных от ВСУ территориях, сообщила официальный представитель УФСБ России по региону Арина Клепанова.

    На освобожденных от ВСУ территориях ДНР спецслужбы республики обнаружили схроны с химическим и бактериологическим оружием, сообщает ТАСС. Об этом рассказала официальный представитель УФСБ России по региону Арина Клепанова на выставке трофейного вооружения, приуроченной к премьере сериала «Центурия».

    Клепанова заявила: «Если мы говорим про схроны, время от времени мы находим, и видим именно отравляющие вещества. То есть украинская сторона использует действительно бактериологическое оружие, химическое оружие, чтобы отравить наше население».

    По её словам, подобные арсеналы находят регулярно, и их обнаружено уже довольно много.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ОЗХО Владимир Тарабрин заявил, что киевский режим ведет скрытый проект по созданию запрещенного оружия при поддержке ряда иностранных государств.

    Директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов рассказал, что украинские военные систематически используют отравляющие вещества против армии России и мирных жителей.

    Ранее на константиновском направлении украинские формирования применили беспилотники с химическими зарядами против российских бойцов, но военные смогли защититься с помощью противогазов.

    31 марта 2026, 09:59 • Новости дня
    ВСУ атаковали Ленобласть дронами FP-1 через Прибалтику
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Минувшей ночью Ленинградская область подверглась атаке с применением дронов FP-1, которые были запущены через воздушный коридор, открытый Прибалтикой, в результате чего пострадали три человека, включая двух детей.

    Минувшей ночью ВСУ осуществили атаку на Ленинградскую область с использованием дронов FP-1, передает канал «360» со ссылкой на Shot. Отмечается, что воздушный коридор для украинских БПЛА был открыт странами Прибалтики.

    Источник уточняет: «Дроны модели FP-1 обладают дальностью полета около 1200 километров, их длина составляет 3,5 метра».

    По информации Shot, ранее эти беспилотники уже появлялись в воздушном пространстве стран НАТО, а один из них даже врезался в трубу эстонской электростанции. Зафиксированы также падения украинских дронов на территории Латвии.

    В результате атаки 31 марта пострадали три человека, среди них двое детей. Ограничения вводились в аэропорту Пулково, а также есть подтверждения повреждений в порту Усть-Луга и поселке Молодцово Кировского района.

    Начальник оперативного командования польских вооруженных сил генерал Мачей Клиш опроверг сообщения о предоставлении воздушного пространства Польши для действий против России.

    Власти сообщили, что над Ленинградской областью уничтожили 38 украинских БПЛА.

    Порт Усть-Луга получил повреждения после массированной атаки беспилотных летательных аппаратов.

    Литва, Латвия и Эстония согласились пропускать украинские беспилотники для возможных ударов по Петербургу, Ленинградской области и северо-западным регионам России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что украинские дроны делают Прибалтику мишенью.

    31 марта 2026, 05:16 • Новости дня
    Иран назвал Зеленского единственной проблемой в отношениях с Украиной
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранская сторона благожелательно относится к украинскому народу, единственной проблемой остается Владимир Зеленский, заявил иранский посол в Узбекистане Мохаммад Али Искандари.

    Иран не имеет претензий к украинскому обществу, сказал Искандари, передает ТАСС.

    «Единственная проблема здесь – глава их государства. Видите, к чему привел один плохой руководитель? Вот почему мы всегда говорим, что миром должны править только умные люди», – пояснил дипломат.

    Он связал нынешнюю ситуацию с ролью действующего главы киевского режима, указав, что именно один неудачный руководитель способен привести к тяжелым последствиям для страны.

    В конце марта Владимир Зеленский отправился в турне по странам Персидского залива. Он посетил Иорданию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. По словам украинского лидера, в ходе поездки были достигнуты договоренности о взаимодействии в военной сфере, а с Катаром и Саудовской Аравией были подписаны соглашения об оборонном сотрудничестве.

    Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявлял, что Зеленский, посещая страны Ближнего Востока, пытается обворовать их, заключая военные соглашения.

    Зеленский после переговоров с президентом ОАЭ Мухаммадом бен Заидом Аль Нахайяном заявил, Украина и Объединенные Арабские Эмираты договорились о сотрудничестве в оборонной сфере.

    31 марта 2026, 09:46 • Новости дня
    Украинские беспилотники в небе над Эстонией сочли «сбившимися с курса»

    Tекст: Вера Басилая

    Несколько беспилотников, предположительно украинского происхождения, были замечены ночью в понедельник в небе над Эстонией и зафиксированы радарами и истребителями, сообщает телерадиокомпания ERR.

    Украинские дроны, которые сбились с курса, ночью проникли в воздушное пространство Эстонии, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию ERR. Об этом сообщил полковник Уку Арольд, начальник отдела стратегических коммуникаций Сил обороны Эстонии.

    По его словам, летательные аппараты были обнаружены как радиолокационными станциями, так и истребителями.

    «С большой вероятностью сегодня ночью мы имели дело именно со сбившимися с курса украинскими дронами», – отметил Арольд.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Киев может использовать территории балтийских стран для пролета беспилотников «втемную». Он подчеркнул, что киевский режим известен использованием нефтепроводов и газопроводов для устрашения стран ЕС, а также способен использовать и другие страны ЕС и НАТО в своих интересах.

    Губернатор граничащей с Эстонией Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что к 6.00 мск над Ленинградской областью уничтожили 38 украинских БПЛА. Порт Усть-Луга после массированной атаки беспилотных летательных аппаратов получил повреждения.

    Ранее сообщалось, что Литва, Латвия и Эстония согласились пропускать украинские беспилотники для возможных ударов по Петербургу, Ленинградской области и северо-западным регионам России.

    В ночь на 25 марта беспилотник в Эстонии задел дымовую трубу электростанции в деревне Аувере и проник в воздушное пространство страны со стороны России.

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур объяснил отказ сбивать нарушивший границу дрон опасением эскалации конфликта с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что украинские дроны делают Прибалтику мишенью.


    31 марта 2026, 09:19 • Новости дня
    Польша опровергла использование воздушного пространства против России

    Tекст: Вера Басилая

    Начальник оперативного командования польских вооруженных сил генерал Мачей Клиш заявил, что сообщения о предоставлении воздушного пространства Польши для действий против России не соответствуют действительности.

    По словам Клиша, Польша не предоставляла свое воздушное пространство для действий против России, передает ТАСС.

    «Информация о якобы предоставлении польского воздушного пространства для действий против Российской Федерации полностью ложная и не имеет никакого подтверждения», – заявил генерал.

    Клиш отметил, что в восточных районах Польши введена запретная для полетов зона сроком с 10 марта до 9 июня 2026 года. Она действует на все воздушные суда, которые летают ниже 3 км, и работает круглосуточно. Исключения сделаны для гражданской и санитарной авиации, однако им необходимо получать специальное разрешение на пролет над этой территорией.

    Он пояснил, что подобные меры носят исключительно превентивный характер. По его словам, они направлены на обеспечение безопасности жителей, а также для защиты важной государственной инфраструктуры.

    Ранее сообщалось, что Литва, Латвия и Эстония согласились пропускать украинские беспилотники для возможных ударов по Петербургу, Ленинградской области и северо-западным регионам России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что украинские дроны делают Прибалтику мишенью.

    31 марта 2026, 06:27 • Новости дня
    Дрозденко: Над Ленобластью уничтожили 38 дронов за ночь
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Над Ленинградской областью в ночные часы нейтрализовали 38 беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава региона Александр Дрозденко.

    «К 6.00 мск над Ленобластью уничтожено 38 БПЛА. Есть повреждения в порту Усть-Луга», – сообщил губернатор в Max.

    В поселке Молодцово Кировского района из-за падения фрагментов дрона пострадало остекление в трех домах, это 30 квартир. Также оно повреждено в двух кабинетах средней школы и здании Центра соцзащиты.

    Пострадали три человека, включая двух детей. Угрозы их жизни нет. Пострадавшим оказывают помощь в больнице Шлиссельбурга.

    Ликвидированы пожары в районе гаражей и котельной.

    Атаку продолжают отражать в Кингисеппском и Выборгском районах.

    Ранее Дрозденко сообщал, что в ночь на вторник у порта Усть-Луга сбили 17 дронов.

    30 марта 2026, 12:45 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковское Новоосиново и запорожское Луговское
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Новоосиново в Харьковской области, а группировка «Восток» взяла под контроль Луговское в Запорожской области.

    Группировкой «Запад» нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Благодатовки, Синичино, Боровой в Харьковской области, Красного Лимана, Старого Каравана и Щурово в Донецкой народной республике (ДНР), говорится в канале Max Минобороны.

    Потери противника составили до 190 военнослужащих, две бронемашины, три артиллерийских орудия и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Уничтожен склад с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили Луговское в Запорожской области.

    Нанесено поражение формированиям штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, пяти штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны возле Великомихайловки, Покровского, Добропасово, Богодаровки, Писанцев в Днепропетровской области, Долинки, Воскресенки, Зоревки, Воздвижевки, Марьяновки и Любицкого в Запорожской области.

    При этом противник потерял более 275 военнослужащих, две бронемашины, артиллерийское орудие и склад матсредств.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и трех бригад теробороны рядом с Миропольем, Новодмитровкой, Новой Сечью и Вольной Слободой в Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ и бригады теробороны поблизости от Избицкого, Шевченково, Терновой и Покаляным.

    Потери ВСУ при этом составили до 265 военнослужащих, три бронемашины. Уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, станция РЭБ, склад боеприпасов и пять складов матсредств, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной бригад, отдельного центра сил спецопераций ВСУ и бригады теробороны в районах Алексеево-Дружковки, Константиновки, Никоноровки, Малой Пискуновки, Крестища и Краматорска в ДНР.

    Противник потерял до 155 военнослужащих, три бронемашины, шесть артиллерийских орудий и три станции РЭБ. Уничтожены два склада боеприпасов и пять складов матсредств.

    Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны у Сергеевки, Доброполья, Марьевки, Светлого, Красноярского в ДНР, Межевой и Гавриловки в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 415 военнослужащих, танк, пять бронемашин и станция радиоэлектронной борьбы, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Ковшаровку к югу от Купянска.

    За день до этого они освободили Брусовку в ДНР.

    ВС России за минувшую неделю взяли под контроль четыре населенных пункта.

    31 марта 2026, 08:15 • Новости дня
    Глава МИД Финляндии пожаловалась на испорченный выходной из-за украинских БПЛА

    @ IMAGO/Vesa Moilanen/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен рассказала о том, как украинские беспилотники нарушили спокойствие и повлияли на ее планы на выходных.

    Появление украинских беспилотников в воздушном пространстве страны принесло лишь проблемы, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен в интервью газете Iltalehti, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что ее выходной был полностью испорчен необходимостью реагировать на ситуацию с дронами.

    «В расписании ничего не было запланировано, но, внезапно, весь день ушел на охоту за беспилотниками», – рассказала министр в интервью.

    Валтонен также добавила, что уже на прошлой неделе в Прибалтике были замечены украинские БПЛА, из-за чего их появление в Финляндии было только вопросом времени. Министр подчеркнула, что удивление не было стопроцентным, однако никто не мог предугадать, когда и каким образом это произойдет.

    Ситуация с украинскими дронами вызвала обеспокоенность в финских властях и стала поводом для пересмотра мер безопасности на границе.

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил о нарушении воздушного пространства страны беспилотником, запущенным с территории Украины.

    Военно-воздушные силы Финляндии установили, что один из упавших в районе Коуволы беспилотников принадлежал Украине.

    Финские власти не стали открывать огонь по украинским беспилотникам, так как они не представляли угрозы.

    Политолог Станислав Ткаченко заявил, что динамика украинского конфликта пугает финнов.

    31 марта 2026, 02:45 • Новости дня
    ПВО сбила 17 беспилотников при атаке на порт Усть-Луга
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе отражения атаки дронов уничтожены 17 БПЛА, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

    «Идет отражение атаки в портовой зоне Усть-Луга», – сообщил Дрозденко в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее он сообщил об уничтожении четырех БПЛА над Ленинградской областью.

    В конце марта Украина провела серию атак БПЛА на объекты в Ленинградской области. Дрозденко указывал, что регион «в последнее время испытывает серьезное давление» из-за «попыток атаковать портовые комплексы со стороны Украины беспилотными летательными аппаратами». Он заявил, что «порты продолжают работать, отгружать продукцию».

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!

    30 марта 2026, 21:06 • Новости дня
    Сенатор Карасин усомнился в искренности призыва Зеленского к перемирию

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Предложение Владимира Зеленского о пасхальном перемирии следует воспринимать с осторожностью, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

    «Последние годы научили нас на эти громкие броские заявления Зеленского реагировать очень осторожно. Поэтому я не вполне верю в степень серьезности этих предложений», – сказал Карасин «Ленте.ру».

    Он добавил, что это его личное мнение, и пояснил, что видит в таких призывах уловки, которые необходимы киевскому режиму, чтобы получить временное преимущество.

    Напомним, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к прекращению огня на пасхальные праздники.

    30 марта 2026, 14:28 • Новости дня
    Бывшая модель стала почетным консулом Украины в Доминикане

    @ @viktoriiayakimova

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывшая модель Виктория Якимова объявила о своем назначении на пост почетного консула Украины в Доминиканской Республике.

    Новое почетное консульство открылось в городе Ла-Романа, передает РИА «Новости». Якимова отметила, что не скрывала своей прошлой карьеры в модельном бизнесе и подчеркнула право современной женщины выбирать и менять профессию.

    Якимова ранее стала известна благодаря фотосессиям в кокошнике и откровенных образах. По информации из ее соцсетей, Якимова родом из Одессы, а сейчас проживает в Ла-Романе. Образование она получила в Одесском государственном экономическом университете.

    В 2022 году сексолог стала послом Украины в Болгарии.

    Украинские беспилотники в небе над Эстонией сочли «сбившимися с курса»
    Axios подсчитал, сколько раз Трамп говорил о конце войны с Ираном
    TWZ: Израильские F-16 применили кассетные боеприпасы против Ирана
    НАСА объявило обратной отсчет первой за 53 года пилотируемой миссии к Луне
    Володин рассказал о новых законах и правилах для россиян с апреля
    Власти предсказали полную замену курьеров роботами
    Вассерман назвал лучший возраст для изучения второго иностранного языка

    Турция полюбила российскую кукурузу в семь раз сильнее

    Сразу в семь раз вырос экспорт российской кукурузы в Турцию в этом году. Та же ситуация и с Китаем: Россия за год поднялась с низкого уровня до поставщика номер один для КНР, потеснив в том числе США. С Пекином ситуация понятна: китайцы прагматично снижают зависимость от американцев там, где это возможно. А чем объясняется неожиданная любовь Турции к российской кукурузе? Подробности

    Российская дипломатия прорвала американскую блокаду Кубы

    Россия делом доказала дружеские отношения с Кубой: танкер «Анатолий Колодкин» прорвал американскую блокаду Острова Свободы, доставив 100 тыс. тонн нефти. Такого объема недостаточно, чтобы полностью снять кризис, но он даст Гаване важную передышку. Однако гораздо более значим сам факт поставки: это ломает логику блокады острова и служит сигналом для других стран, что помощь Кубе возможна вопреки курсу Вашингтона. Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Истребители советских танков брошены против иранских БПЛА

    Новый военно-испытательный полигон получила французская армия: Ближний Восток. Франция была вынуждена отправить на свою базу в ОАЭ дополнительные военные силы – и благодаря этому приобретает бесценный опыт по борьбе с иранскими беспилотниками. Какие именно системы вооружений и несколько эффективно она в итоге использует? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Россия прорвала блокаду Кубы

      Танкер «Анатолий Колодкин» доставил 720 тысяч баррелей нефти на Кубу, переживающую острый энергокризис. Почему морская охрана США не попыталась его остановить? Как сильно это поможет кубинцам?

    • Они смогли. Исторический день для НАТО

      Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о «переломном моменте»: наконец-то все страны альянса достигли уровня расходов на оборону в 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп несомненно объявит это своей победой, но заслуги тут принадлежат не ему. Это афера США в целом.

    • Назван ущерб США от войны с Ираном

      В США назван приблизительный ущерб от иранских атак, но главные потери Вашингтон с Пентагоном несут не в деньгах и не в военной технике. Самый чувствительный ущерб – политический, что делает дальнейшее поведение Дональда Трампа крайне опасным.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы погоды на апрель 2026: какой будет месяц по народным приметам

      Апрель считается самым непредсказуемым месяцем весны: утром может светить солнце, а к вечеру – вернуться холод и снег. Именно поэтому к народным приметам в это время традиционно повышенное внимание – многие пытаются по ним понять, каким будет не только сам месяц, но и вся весна. Часть этих наблюдений складывалась десятилетиями и действительно связана с природными циклами, другая – давно устарела. Разбираемся, какие приметы погоды работают в апреле 2026 года, что они говорят о предстоящем сезоне и можно ли им доверять сегодня.

    • Схождение Благодатного огня в 2026 году: дата, когда и где проходит

      Каждый год накануне православной Пасхи внимание миллионов верующих приковано к храму Воскресения Христова в Иерусалиме. Там происходит церемония схождения Благодатного огня – событие, которое в православной традиции символизирует Воскресение Спасителя. В 2026 году Пасха приходится на 12 апреля, поэтому церемония состоится накануне, 11 апреля, в Великую субботу.

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

