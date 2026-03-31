Хакеры уничтожили украинский военный маркетплейс DOT-Chain Defence

Tекст: Алексей Дегтярёв

Площадка позволяла ВСУ на средства, выделенные министерством обороны, напрямую покупать взрывчатку для дронов и комплексы РЭБ, минуя официальные заявки и длительное ожидание поставок, передает «Российская газета» со ссылкой на канал SHOT.

Хакеры вычислили серверы, на которых работал сервис. Они удалили все протоколы и сертификаты, а также стерли без возможности восстановления базы данных маркетплейса.

После атаки, как отмечается, ВСУ «вновь столкнулись с украинской бюрократией», и военным теперь приходится неделями ждать рассмотрения заявок на необходимое вооружение и оборудование.

Напомним, финансовый оборот украинского маркетплейса беспилотников для нужд ВСУ в 2024 году достиг более 2,1 млрд долларов. Ранее хакерская группировка KillNet взломала базу данных этого маркетплейса дронов и получила доступ к личным данным сотрудников и заказчиков.