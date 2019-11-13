Украине захотелось «оправданий» России в Международном суде ООН

Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль выразила мнение, что Москва якобы «должна оправдываться и доказывать», что российские должностные лица не причастны к финансированию терроризма.

Решение Международного суда ООН отклонить предварительные возражения России в споре с Украиной Зеркаль назвала «победой украинской дипломатии на российском поле», передает РИА «Новости».

«Россия уже сейчас должна оправдываться и доказывать, как именно она предотвращала и не допускала финансирование терроризма своими должностными лицами», – заявила Зеркаль.

По ее словам, окончательный вердикт суда ООН по делу может быть вынесен не раньше 2022–2023 годов.

Напомним, на прошлой неделе Международный суд ООН отклонил все возражения России в споре с Украиной.

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