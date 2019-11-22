Названо место работы Бутиной

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что ранее освобожденная из тюрьмы в США, Мария Бутина займется вопросами поддержки россиян, оказавшихся в трудной жизненной ситуации за рубежом.

«Да, она [Бутина] приняла такое предложение [о работе в аппарате уполномоченного]... Мне хотелось бы создать при уполномоченном по правам человека сообщество по защите прав российских граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию», – сказала Москалькова после заседания комитета Госдумы по международным делам, передает ТАСС.

«Мне кажется, с учетом ее собственного социального опыта, желания работать на этом направлении, мы сможем создать такой дополнительный механизм, куда войдут и члены общественных организаций, и ученые, и просто неравнодушные граждане, которые могут заниматься правовой пропагандой, поддержкой родственников, могут заниматься подготовкой соответствующих писем, проведением круглых столов, подготовкой заявлений для сообщества по нашим гражданам», – пояснила омбудсмен.

Между тем, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что в ближайшее время не планирует принимать на работу Марию Бутину.

«Это вопрос к Марии Валерьевне. Могу сказать, что пока подобных шагов на площадке комитета по международным делам не планируется», – сказал Слуцкий, отметив, что Бутина – «человек подготовленный и, безусловно, без работы не останется».

Он также добавил: «Все мы, вне зависимости от того, кто где трудится, будем находиться в контакте для решения тех важнейших задач, которые были обозначены на сегодняшней встрече».

Напомним, 26 октября Бутина вернулась в Россию после 18-месячного заключения в американской тюрьме. В США ее осудили за «сговор с целью работы на иностранное правительство» на полтора года тюрьмы.