В США поделились опасениями по договору по открытому небу с НАТО

Руководство США полагает, что Договор по открытому небу (ДОН) представляет опасность для нацбезопасности страны, сведениями по этой теме представители Вашингтона поделились с НАТО, пишут западные СМИ.

Вашингтон поделился с НАТО секретными разведданными, согласно которым Россия «злоупотребляет договором, определяя своей целью критически важную инфраструктуру США», передает ТАСС со ссылкой на Defense News.

При этом США обратились к партнерам с просьбой привести аргументы, которые бы развеяли эти опасения.

«Мы считаем, что договор представляет опасность для нашей национальной безопасности. Мы ничего от него не получаем. Наши союзники ничего от него не получают, и мы намерены выйти. <...> Европейцы это поняли», – сказал изданию чиновник из администрации США.

Источники в странах НАТО сообщили журналистам, что Вашингтон в течение последнего месяца «давал понять», что решение судьбы ДОН, скорее всего, не будет принято до конца января.

Некоторые источники из числа стран – участников ДОН сказали изданию, что считают желание Вашингтона услышать мнение европейских стран шансом убедить Белый дом не выходить из соглашения. В то же время другие собеседники настроены более скептически.

«Мы слышали, что в какой-то момент они уже приняли решение и подписали [документ] о выходе, так что сложно сказать, является ли это все показным или нет», – сказал один из европейских чиновников.

Напомним, в октябре стало известно, что американский президент Дональд Трамп подписал документ о намерении вывести США из соглашения. В МИД заявили, что у России готовы ответные шаги на возможный выход США из ДОН.

В Конгрессе США предложили запретить американскому президенту предпринимать какие-либо действия по выходу страны из договора.