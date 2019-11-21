Трампу захотели запретить выход из Договора по открытому небу

В конгрессе США предлагают запретить американскому президенту предпринимать какие-либо действия по выходу страны из Договора по открытому небу (ДОН).

С соответствующей инициативой выступил конгрессмен-демократ Джимми Панетта, сообщает RT.

В законопроекте говорится, что наблюдательные полеты в рамках ДОН способствуют повышению прозрачности и стабильности в Евро-Атлантическом регионе. По мнению американского парламентария, это выгодно как самим Соединенным Штатам, так и их союзникам и партнерам.

«Выход из Договора по открытому небу пошел бы вразрез с интересами национальной безопасности США», – заявил Панетта.

«Соединенные Штаты используют ДОН, чтобы сдерживать российскую агрессию и гарантировать продуктивное сотрудничество между странами – участницами соглашения. Решение выйти (из договора) поставило бы под угрозу европейскую стабильность и, как следствие, нашу собственную безопасность», – указывает он.

В связи с этим в своем документе конгрессмен предлагает запретить президенту США предпринимать какие-либо действия «по приостановке, прекращению или выходу страны из Договора по открытому небу, если только не позже чем за 180 дней до таких действий министр обороны и госсекретарь не определят и не удостоверят перед соответствующими комитетами конгресса, что Россия существенным образом нарушает свои обязательства в соответствии с ДОН и не принимает мер по возвращению к исполнению таких обязательств».

Как отметил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, за подобными законопроектами конгресса США стоит не реальное опасение, что Трамп якобы намерен выйти из ДОН, а традиционное желание конгресса ограничить полномочия действующего американского президента.

«Эту инициативу стоит рассматривать в общем ряду антитрамповских законопроектов, с помощью которых оппоненты Трампа пытаются его стреножить, как лошадку на выгуле», – подчеркнул политолог.

Напомним, в октябре стало известно, что американский президент Дональд Трамп подписал документ о намерении вывести США из соглашения. В МИД заявили, что у России готовы ответные шаги на возможный выход США из ДОН.

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