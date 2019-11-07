Россия приготовила ответ на случай выхода США из Договора по открытому небу

У России готовы ответные шаги на возможный выход США из Договора по открытому небу, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.

Ермаков подчеркнул, что любые решения США по выходу из договоренностей наносят удар по международной безопасности, передает РИА «Новости».

«К сожалению, наши американские коллеги занимаются этим целенаправленно с конца 90-х годов прошлого века», – констатировал дипломат, отметив, что планы Вашингтона по выходу из Договора по открытому небу не стали для Москвы «большим сюпризом».

Отвечая на вопрос о том, будет ли Россия предпринимать какие-то ответные шаги в случае выхода США из соглашения, Ермаков сказал: «Естественно. У нас все готово. Узнаете».

Напомним, в октябре стало известно, что американский президент Дональд Трамп подписал документ о намерении вывести США из соглашения. После этого Германия попыталась уговорить США не разрывать очередной договор с Россией.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД