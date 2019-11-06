Германия попыталась уговорить США не разрывать очередной договор с Россией

Глава МИД Германии Хайко Маас в письме госсекретарю США Майку Помпео призвал сохранить Договор по открытому небу.

Участники договора, включая Германию, США и Россию, могут собирать информацию о военной активности друг друга, передает РИА «Новости» со ссылкой на Suddeutscher Zeitung.

Маас в середине октября призвал США сохранить договор, который имеет «особую значимость для и без того испорченной ситуации в сфере разоружения».

Берлин подчеркивает, что Договор по открытому небу является «одним из последних функционирующих механизмов построения доверия между Европой и Россией».

Как пишет издание, в Европе считают, что «отдельные нарушения», которые на Западе безосновательно приписывают России, «не оправдывают прекращение действия договора».

В октябре появились сообщения о том, что США могут выйти из Договора по открытому небу.

В 2017 году Россия и США ввели взаимные ограничения по договору.

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