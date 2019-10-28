Лавров оценил возможность выхода США из Договора по открытому небу

Возможный выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу станет печальным развитием событий, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Читал только то, что вы читали (о возможности выхода США из договора). Это будет печально», – сказал он, передает ТАСС.

В свою очередь постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что оснований для выхода США из Договора по открытому небу нет.

Дипломат отметил, что разговоры о том, что США хотят выйти из Договора по открытому небу, ходят уже несколько лет и сейчас они усилились. «В принципе такая линия поведения встраивается в наше представление о том, что Соединенные Штаты взяли курс на ликвидацию соглашений в области контроля над вооружениями и разоружения, а также нераспространения, если взять, например, СВПД. Это деструктивная, опасная линия. Каких-либо оснований для выхода из Договора по открытому небу нет», – заявил Ульянов, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что Россия и США наблюдают за территориями друг друга в рамках Договора по открытому небу, но строго на взаимной основе, односторонних преимуществ у России нет.

В воскресенье The Wall Street Journal сообщила, что американский президент Дональд Трамп подписал документ, в котором говорится о намерении администрации США выйти из Договора по открытому небу.

21 октября в Минобороны сообщили, что в США стали заявлять о возможности выхода из Договора по открытому небу на фоне возросших возможностей России по получению информации при выполнении наблюдательных полетов.

В то же время бывший глава Госдепартамента США Джордж Шульц, экс-руководитель Пентагона Уильям Перри, а также бывший сенатор Сэмюэл Нанн заявили, что Соединенные Штаты совершат серьезную ошибку, если примут решение выйти из Договора по открытому небу.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об ответе Москвы на американские ограничения ДОН.

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