США собрались выйти из Договора по открытому небу

Американский президент Дональд Трамп подписал документ, в котором говорится о намерении администрации США выйти из Договора по открытому небу, пишет The Wall Street Journal.

WSJ пишет, что к настоящему моменту точно не известно, принято ли в Белом доме окончательное решение о выходе из договора, передает ТАСС.

При этом источник издания сообщает, что консультации по этому вопросу продолжаются.

«Все возможно с этим президентом [Дональдом Трампом]», – приводит газета слова своего источника.

Ранее в Минобороны заявили, что в США стали заявлять о возможности выхода из Договора по открытому небу (ДОН) на фоне возросших возможностей России по получению информации при выполнении наблюдательных полетов.

Бывший глава Госдепартамента США Джордж Шульц, экс-руководитель Пентагона Уильям Перри, а также бывший сенатор Сэмюэл Нанн в статье для Wall Street Journal заявили, что Соединенные Штаты совершат серьезную ошибку, если примут решение выйти из Договора по открытому небу.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об ответе Москвы на американские ограничения ДОН.

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