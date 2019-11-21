МВД предложило изымать имущество наркоторговцев

МВД предложило на законодательном уровне установить возможность обращения имущества наркоторговцев в доход государства, сообщил врио начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Кирилл Смуров.

«Нуждается в дальнейшем развитии законодательство, направленное на подрыв экономических основ наркобизнеса. На сегодняшний день необходимость доказывания происхождения имущества обязательна только для госслужащих. Месяц назад Конституционный суд подтвердил наличие возможности обращения в доход государства имущества, хоть и принадлежащего иным лицам, но приобретенного преступным путем. Очевидно, назрела необходимость проработки данного вопроса в отношении иных категорий граждан, нарушающих законы России», – сказал Смуров на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, передает ТАСС.

Он также отметил необходимость внесения изменений в УК России для ужесточения наказаний за пропаганду наркотиков в интернете.

Кроме того, на заседании было сказано, что сотрудники ФСБ изъяли около 1770 кг наркотиков из нелегального оборота за 9 месяцев этого года.

«Нами из незаконного оборота были изъяты 1770 кг наркотиков, по нашим материалам были возбуждены порядка 1400 уголовных дел по наркопреступлениям», – заявил представитель ведомства Кирилл Безукладников.

Ранее сообщалось, что подразделения МВД по борьбе с распространением наркотиков и их пропагандой в интернете появятся к 10 января 2020 года.