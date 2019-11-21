Анонсировано появление подразделений по борьбе с наркотиками в интернете

Подразделения МВД по борьбе с распространением наркотиков и их пропагандой в интернете появятся к 10 января 2020 года, заявил врио начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Кирилл Смуров.

«Срок по их созданию у нас стоит до 10 января 2020 года, этот вопрос прорабатывается, соответствующие указания даны в подразделениях на местах. Поставленная президентом задача к этому сроку будет выполнена», – передает ТАСС слова Смурова, не уточнившего, будет ли увеличен штат МВД для создания новых подразделений.

Он добавил, что могут быть приняты поправки в законодательство, ужесточающие ответственность за пропаганду наркотиков в интернете.

«Этот вопрос также прорабатывается, но это вопрос длительного времени», – добавил Смуров.

Напомним, 8 ноября МВД предложило к декабрю 2020 года ввести уголовное наказание за пропаганду наркотиков в Сети.