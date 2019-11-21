Корабль Starship Илона Маска взорвался на испытаниях

Прототип ракеты-корабля компании SpaceX Илона Маска Starship взорвался при испытаниях на герметичность на полигоне в Бока Чика (штат Техас).

«Испытания на герметичность сделанного из нержавейки Starship Mk1 прошли с отклонением от нормы в среду в центре SpaceX недалеко от Бока-Чика в Южном Техасе», – говорится на портале, передает РИА «Новости».

В ходе испытаний у первого полноразмерного прототипа Starship оторвало верхнюю часть, она отлетела и упала недалеко от тестовой установки, сообщает портал space.com.

По словам Маска, компания не будет ремонтировать поврежденную ракету, так как она была нужна только для отработки некоторых технологий. Теперь SpaceX планирует перейти сразу к созданию более продвинутых версий ракеты.

В сентябре Маск презентовал новый космический корабль Starship, предназначенный для многократных запусков и перелетов в пределах Солнечной системы с экипажем на борту. Он будет также выполнять роль второй ступени сверхтяжелой ракеты-носителя BFR (Big Falcon Rocket), над которой работает SpaceX.

Между тем презентация корабля Starship не произвела впечатления на главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина.