Рогозина не впечатлил Starship Маска

Презентация корабля Starship, на днях проведенная главой SpaceX Илоном Маском, не произвела впечатления на главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

«Смотрел, не впечатляет», – передает РИА «Новости» слова Рогозина.

По его словам, технические специалисты «Роскосмоса» сказали, что техническая реализуемость проект составляет 20%.

«Все остальное – белый шум», – заметил глава госкорпорации.

Напомним, в воскресенье Маск презентовал новый космический корабль Starship, предназначенный для многократных запусков и перелетов в пределах Солнечной системы с экипажем на борту.

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