В Испании заявили о бесполезности термоядерной «Царь-бомбы» СССР

В Арктике 30 октября 1961 года СССР провел испытание так называемой «Царь-бомбы», которая на деле оказалась непригодной для реальной войны, утверждает автор статьи, опубликованной в испанской La Vanguardia.

По мнению автора материала, из-за больших размеров «Царь-бомбу» нельзя было доставлять на значительные расстояния. Кроме того, большая часть ее энергии уходила в космос в виде радиации, передает РИА «Новости».

СССР хотел запугать капиталистические державы непревзойденной демонстрацией советских технологий, но на самом деле это был только «масштабный блеф», считает автор статьи. По его мнению, руководство СССР это знало и хотело скрыть.

Напомним, разработанная в СССР термоядерная авиационная «Царь-бомба» (АН602) является самым мощным изготовленным взрывным устройством за всю историю человечества.

Испытание АН602 состоялось 30 октября 1961 года посредством сброса с самолета Ту-95В на ядерном полигоне «Сухой Нос» (остров Новая Земля). Измеренная мощность взрыва составила 58,6 мегатонны в тротиловом эквиваленте.

Напомним, в октябре прошлого года вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук доктор военных наук Константин Сивков в качестве ассиметричного ответа на увеличение ядерных арсеналов США предложил создать «царь-бомбу» – ядерную боеголовку гиперкалибра, более 100 мегатонн. По его мнению, 40–50 таких боеголовок смогут уничтожить США и сведут риск ядерной войны к нулю.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко оценил идею создания «царь-бомбы» для уничтожения США.

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