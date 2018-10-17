Эксперт оценил идею создания «царь-бомбы» для уничтожения США

«Не надо изобретать велосипед, все давно изобретено», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко, комментируя идею создания в России атомной «царь-бомбы», чтобы у американцев не было искушения начать ядерную войну.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко подчеркнул, что действующий состав группировки стратегических ядерных сил России надежно обеспечивает стратегический паритет.

«Система управления многократно дублирована, доведение приказов до пусковых установок обеспечивается. При любом варианте развития событий у нас есть потенциал ответного удара – это и мобильные комплексы, и морская составляющая ядерных сил. Нет необходимости что-то наращивать, мы уже имеем возможность несколько раз гарантированно уничтожить любого агрессора, и американцы это прекрасно понимают. На данном этапе гарантированное взаимное уничтожение обеспечивается уже действующей, развернутой группировкой», – уверен эксперт.

«Залп всего лишь одной атомной подводной лодки стратегического назначения, вооруженной ракетами «Булава», поставит финальную точку в истории развития США в случае ядерной войны. А у нас таких лодок, слава богу, не одна», – продолжил Коротченко.

Что необходимо сделать, по словам эксперта, так это возобновить проект боевого железнодорожного ракетного комплекса. «Когда ракетный поезд с межконтинентальными баллистическими ракетами, внешне неотличимый от товарного состава, будет курсировать по сонному району от Москвы до Владивостока, имея возможность совершить в любой момент ответный удар-возмездие, американцы просто не смогут их отследить», – подчеркнул собеседник.

Риск возникновения ядерной войны всегда существует, но в ней не будет победителя, уверен Коротченко. «Чтобы у американцев не было искушения нажать кнопку и начать войну, у нас есть стратегические ядерные силы. Если американцы начинают войну, мы отвечаем, и это будет гарантированное ядерное уничтожение. Американцы не будут начинать войну, зная, что в ответном ударе мы их просто полностью уничтожим как цивилизацию, и вместо США в ближайшие 500 лет будет ядерная пустыня», – добавил он.

Напомним, вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук доктор военных наук Константин Сивков ранее отметил, что сегодня наша страна не может количественно соперничать с США в ядерной гонке, и надо искать асимметричный ответ.

В качестве ответа Сивков предложил создать «царь-бомбу» – ядерную боеголовку гиперкалибра, более 100 мегатонн. По его мнению, 40–50 таких боеголовок смогут уничтожить США и сведут риск ядерной войны к нулю.

«Конечно, «царь-бомба» не панацея. Угрозы войны гибридного характера сохранятся. Однако масштабная ядерная опасность для России и мира будет устранена», – резюмировал Сивков.