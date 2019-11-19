Зеленский пообещал не бриться до прибытия возвращенных кораблей в Одессу

Президент Украины Владимир Зеленский назвал себя суеверным человеком и пообещал, что не будет бриться, пока в Одессу не прибудут три украинских корабля, задержанных Россией в ноябре 2018 года.

«Хочу извиниться, что я небритый. Есть такое слово украинское классное – забобон (суеверие). Сейчас я жду корабли. Корабли вернутся – тогда побреюсь», – передает слова Зеленского РИА «Новости».

В понедельник МИД России подтвердил возвращение Украине трех арестованных кораблей ВМФ Украины, которые были задержаны в ноябре 2018 года после провокации со стороны Киева.

Украина собралась подвергнуть все корабли «тщательной проверке».

В ВМС Украины сообщали, что корабли начали переправлять в Одессу. Их прибытие в порт ожидается 20-21 ноября.