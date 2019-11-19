В Южной Осетии раскрыли подробности задержания грузинского врача

Комитет государственной безопасности Южной Осетии раскрыл подробности задержания известного грузинского врача Важи Гаприндашвили, незаконно пересекшего границу с республикой.

«9 ноября на участке государственной границы РЮО и Грузии … задержан гражданин Грузии Гаприндашвили Важа Джондоевич, 26.07.1961 года рождения, уроженец и житель Тбилиси», – говорится сообщении КГБ Южной Осетии, сообщает информационное агентство «Рес».

По данным ведомства, Гаприндашвили – капитан запаса военно-медицинской службы Вооруженных сил Грузии, принимавший в качестве военврача активное участие в событиях августа 2008 года.

В КГБ Южной Осетии заметили, что Гаприндашвили специально утром 9 ноября прибыл из Тбилиси в приграничный с Южной Осетией грузинский населенный пункт Сакоринтло, после чего незаконно пересек государственную границу. В связи с этим в отношении грузина возбуждено уголовное дело, он арестован на два месяца.

В ведомстве заметили, что с начала ноября задержаны уже 40 нарушителей границы. По мнению сотрудников КГБ Южной Осетии, это связано с выставлением грузинской стороной незаконного поста полиции в районе населенного пункта Уиста.

Ранее сообщалось, что власти Южной Осетии задержали за нарушение госграницы 9 и 11 ноября четырех граждан Грузии, в том числе 58-летнего известного грузинского врача. Трое граждан были отпущены после выплаты денежного штрафа, их выдворили в Грузию.

Важа Гаприндашвили отказался признать пересечение границы. По словам очевидцев, он сказал, что «находится на грузинской земле». Власти США призвали «незамедлительно освободить» известного Гаприндашвили.