США заступились за арестованного Южной Осетией грузинского врача-нарушителя границы

Власти США призвали «незамедлительно освободить» известного грузинского врача Важу Гаприндашвили, задержанного за незаконное пересечение границы с Южной Осетией.

Как сказано в заявлении посольства, «Важа Гаприндашвили является президентом грузинской Ассоциации ортопедов-травматологов, которому де-факто власти грузинского региона Южная Осетия 15 ноября определили двухмесячный предварительный арест», сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Различные международные организации также призвали Цхинвал освободить врача. Этого же требуют власти Грузии и коллеги арестованного, которые заявляют, что для врачей не существуют границ.

Власти Южной Осетии задержали за нарушение госграницы 9 и 11 ноября четырех граждан Грузии, в том числе 58-летнего известного грузинского врача. Трое были отпущены после выплаты денежного штрафа, их выдворили в Грузию.

Важа Гаприндашвили отказался признать пересечение границы. По словам очевидцев, он сказал, что «находится на грузинской земле».

Как информирует КГБ Южной Осетии, в отношении Важи Гаприндашвили, возбуждено уголовное дело, установлено, что он умышленно пересек линию государственной границы республики.