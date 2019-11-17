Европарламент потребовал от Польши не запрещать уроки секспросвета в школах

Правительство Польши работает над проектом закона, запрещающий уроки сексуального просвещения в школах. Европейский парламент потребовал от польских властей не давать хода инициативе, которая защищает детей от «сексуальной развращенности».

Против закона о запрете уроков сексуального просвещения в школах, который подразумевает наказание вплоть до уголовной ответственности, выступают поляки во многих городах страны, и теперь им на помощь пришел Евросоюз, передает ИноТВ сообщение немецкого телеканала N-TV.

Депутаты в Брюсселе значительным большинством приняли решение, призывающее польский парламент отказаться от принятия закона. В тексте решения ЕП говорится, что отсутствие сексуального воспитания сделает молодых людей «более предрасположенными к сексуальной эксплуатации, сексуальному надругательству и сексуальному насилию».

Канал отмечает, что, в соответствии с польским законопроектом, учителя, проводящие в школах уроки сексуального просвещения, могут быть наказаны вплоть до трех лет лишения свободы. Идея закона исходит от союза противников абортов, который провозгласил своим девизом «защиту детей и молодежи от сексуальной развращенности». Планы по реформированию поддержала национально-консервативная правительственная партия «Право и справедливость», набравшая абсолютное большинство голосов на парламентских выборах в октябре.

По информации немецкого телеканала, в середине октября «тысячи поляков в Варшаве и других городах вышли на улицы с протестами против этого законопроекта».

Верховный суд Польши предварительно пришел к выводу, что законопроект в его нынешней форме не согласуется с учебными задачами школ. Тем не менее, «Право и справедливость» планирует продолжить работу над законопроектом.

В ноябре прошлого года президент Польши Анджей Дуда также заявлял, что в школах нет места пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Польские СМИ отмечали, что в этом вопросе Польша следует примеру России.