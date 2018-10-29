Польша вслед за Россией собралась запретить гей-пропаганду

Пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений нет места в школе, заявил президент Польши Анджей Дуда, комментируя возможность запрета пропаганды гомосексуализма в своей стране. Издание Gazeta Wyborcza напомнило, что такой закон уже действует в России.

Дуда заявил, что спор между приверженцами либеральной демократии и демократии христианской обостряется, когда речь заходит о понимании свободы. Он пояснил, что в крайне либеральной идеологии свобода означает, «что все разрешено». «Я не согласен с таким подходом. Этого нет, и так не должно быть», – приводит слова польского президента ИноТВ.

«Я считаю, что такая пропаганда (гомосексуализма – прим. ВЗГЛЯД) ни в коем случае не должна иметь места в школе. Необходимо этому спокойно и последовательно противодействовать», – призвал Дуда.

«Если бы такой закон был создан, и он был бы хорошо написан, то я не исключаю, что я бы отнесся к нему серьезно», – добавил он.

Польское издание Gazeta Wyborcza напоминает, что закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних уже действует в России.

Газета также приводит рейтинг ILGA-Europe, представляющий уровень равноправия нетрадиционных в сексуальном плане лиц. Отмечается, что Польша в нем получила только 18 из 100 возможных баллов, а Россия набрала 11 баллов. Лидером рейтинга является Мальта, набравшая 73 балла.

Отметим, что закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних ранее повергался критике в Европе. Так, ЕСПЧ признал его «дискриминационным». Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как права геев для Страсбурга оказались важнее, чем права детей.

В России закон о запрете гей-пропаганды среди детей был принят в конце июня 2013 года. Сообщалось, что американские фонды выделили около 2 млн долларов на борьбу с этим законом.

Президент Владимир Путин не раз говорил, что в России нет уголовного преследования за нетрадиционную ориентацию, и подчеркивал, что в России ввели запрет пропаганды гомосексуализма, поскольку детей надо «оставить в покое».